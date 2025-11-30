День матери
В США порассуждали о перспективах давления на Зеленского

WP: США будут давить на Зеленского в вопросе мирной сделки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Американские власти на предстоящей неделе окажут на президента Украины Владимира Зеленского давление, чтобы добиться от него заключения сделки по урегулированию кризиса, пишет газета The Washington Post (WP). Журналисты отметили, что Зеленский вступил в «один из наиболее сложных» периодов своей политической карьеры.

На предстоящей неделе Зеленскому грозит новый раунд давления со стороны США, добивающихся заключения сделки, тогда как коррупционный скандал затрагивает его ближайшее окружение, а лидеры оппозиции призывают к смене правительства, — констатировали авторы материала.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проводит переговоры по украинскому урегулированию исключительно с Соединенными Штатами. Представитель Кремля добавил, что в настоящее время резолюции Европарламента о необходимости подключения Европы к переговорному процессу не заслуживают серьезного отношения.

Также президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке сообщил о готовности Москвы достичь договоренностей с Киевом, включая территориальные аспекты. Он констатировал, что в настоящий момент подобные соглашения юридически неосуществимы для украинской стороны.

