Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:40

Человечество достигло возрастного «потолка»

Эпидемиолог Фаворов: рост продолжительности жизни замедлился

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Человечество приближается к тому моменту, когда увеличение продолжительности жизни будет ограничено, заявил инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT. По его словам, оно уже стало снижать темпы.

Направление на продолжительность жизни стало снижать темпы — мы приближаемся к естественному ограничению. Мы все время лучше и лучше жили, и у нас все время жизнь дольше и дольше длилась в среднем по всем показателям. Но теперь мы живем еще лучше, а жизнь у популяции не очень удлиняется. Почему? Мы достигли определенного рубежа, — сказал он.

Он добавил, что в случае успешного внедрения лечения раковых заболеваний продолжительность жизни еще немного увеличится. Однако на этом все закончится.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.

Между тем врач общей практики Денис Прокофьев считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет. Главной преградой на пути к сверхдолголетию являются заболевания сердечно-сосудистой системы.

врачи
эпидемиологи
люди
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в подрыве «СП» украинец объявил голодовку
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.