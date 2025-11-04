Человечество достигло возрастного «потолка»

Человечество приближается к тому моменту, когда увеличение продолжительности жизни будет ограничено, заявил инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT. По его словам, оно уже стало снижать темпы.

Направление на продолжительность жизни стало снижать темпы — мы приближаемся к естественному ограничению. Мы все время лучше и лучше жили, и у нас все время жизнь дольше и дольше длилась в среднем по всем показателям. Но теперь мы живем еще лучше, а жизнь у популяции не очень удлиняется. Почему? Мы достигли определенного рубежа, — сказал он.

Он добавил, что в случае успешного внедрения лечения раковых заболеваний продолжительность жизни еще немного увеличится. Однако на этом все закончится.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.

Между тем врач общей практики Денис Прокофьев считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет. Главной преградой на пути к сверхдолголетию являются заболевания сердечно-сосудистой системы.