Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие

Генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека, являясь фундаментальным фактором здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.

По разным исследованиям, генетика влияет [на долгожительство] на 60%. Я смотрю на практике, что сегодня большинство болезней просто генетически предопределены. Медицина, конечно, влияет, но все больше ученые ищут причину в предрасположенностях. Кто-то может курить и пить, но ему ничего не будет, а если генетика, то риски гораздо выше, — прокомментировал эксперт.

Мясников утверждает, что в случае с жителями горной местности, горный ландшафт сам по себе не является причиной долголетия. По его мнению, дело не в горах, а в многовековой изоляции, которая приводит к тому, что долгожители вступают в брак с другими долгожителями. В результате этого потомки наследуют генетические особенности, способствующие долголетию.

Ранее Мясников предупредил о негативных последствиях малоподвижного образа жизни и вредных привычек. По его мнению, такие факторы, как переедание, курение и отсутствие физической активности, могут помешать дожить до старости в хорошем состоянии здоровья.