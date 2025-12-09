ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Врач призвала совершать по утрам одно простое действие

Хирург Райт посоветовала чистить зубы стоя на одной ноге для продления жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время чистки зубов нужно стоять на одной ноге и поддерживать равновесие, заявила хирург Мела Роббинс Вонда Райт. По ее словам, которые передает издание Maxima, это позволит продлить жизнь.

Райт назвала умение держать равновесие одним из важнейших аспектов долголетия, подвижности и здоровья в целом. При этом врач посоветовала держать в воздухе поочередно то левую, то правую ногу.

Ранее директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалев заявил, что наследственность наиболее сильно влияет на продолжительность жизни. Он считает, что этот фактор может повышать вероятность долгой жизни на несколько десятков процентов.

До этого врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет на сегодняшний день не существует. По его словам, несмотря на прогресс в медицине, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной преградой на пути к сверхдолголетию.

