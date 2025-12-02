«Обсуждать разве что в КВН»: так можно ли дожить до 120 лет

Современные технологии в медицине позволят продлить активную жизнь человека до 120 лет, считает член президиума Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его мнению, сделать это можно, наблюдая за маркерами здоровья. Реально ли это на самом деле, что действительно может повлиять на долголетие — в материале NEWS.ru.

Благодаря чему человек сможет жить до 120 лет

Продление активной жизни до 120 лет станет возможным благодаря раннему мониторингу и профилактике заболеваний, заявил Александр Сергеев. По его словам, стоит наблюдать за маркерами здоровья, которые укажут на приближение недуга еще до первых симптомов.

«Болезнь не в одночасье случается. Идея в том, нельзя ли, зная эту информацию, каким-то образом отодвинуть процесс возникновения болезни во времени? Речь идет не о создании „цифровой копии“ человека, а об использовании современных биомедицинских и цифровых технологий для постоянной оценки состояния здоровья», — сказал он.

С мнением Сергеева согласен ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Он заявил, что особенное внимание стоит уделить диагностике и профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни», — отметил он.

Ранее о способности людей жить до 120 лет заявляла зампредседателя правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, «это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны».

Реально ли жить до 120 лет

На сегодняшний день утверждения о том, что человек способен дожить до 120 лет, не имеют под собой никаких оснований, рассказал NEWS.ru врач-гериатр, геронтолог и писатель Валерий Новоселов. По его словам, сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,5 года. При этом он подчеркнул, что это касается родившихся в 2025 году, а не рожденных в СССР.

«Заявления о [жизни до] 120 лет — это определенный мем, девиз, слоган, направление в будущее, но сегодня это ни на чем не основано», — высказался Новоселов.

Рост продолжительности жизни станет возможным при условии серьезных инвестиций в фундаментальную геронтологию — науку, которая изучает процесс старения человека, заявил Новоселов. По словам врача, для этого необходимо отойти от коммерческих антивозрастных трендов и сосредоточиться на глубоких научных исследованиях.

«Российские ученые всегда славились своей собственной позицией. Во-первых, практическим прищуром — есть результат или нет. Во-вторых, критическим отношением ко всему, что не приносит результат. Когда мы начнем вкладывать в фундаментальную геронтологию, тогда он и появится», — пояснил Новоселов.

Он подчеркнул, что успешные опыты на животных вроде увеличения жизни крыс на 30%, проведенные еще в прошлом веке, не работают для людей из-за фундаментальных биологических различий. По словам врача, у человеческого вида уникальные механизмы старения и, чтобы на них повлиять, нужны целенаправленные исследования, а не слепое копирование чужих моделей.

К вероятности жизни до 120 лет скептически отнесся и академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что это точно не будет возможно даже в 2050 году.

«Но число долгожителей увеличится, и это будет индивидуальное дожитие. А 150 лет — это абсолютно ненаучная фантазия, которую можно обсуждать разве что в КВН или ток-шоу», — прокомментировал эксперт.

По словам Онищенко, для увеличения продолжительности жизни в России существуют организационные условия, но также требуется постоянное внимание каждого человека к своему образу жизни.

Можно ли продлить жизнь с помощью ЗОЖ

Здоровый образ жизни не является гарантом долголетия, заявил в беседе с NEWS.ru директор института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалев.

«Но он поможет нам дожить до того момента, когда научные технологии, где бы они ни появились, смогут более радикально продлевать жизнь», — считает он.

По его словам, ученые проводили исследование, посвященное наследственным долгожителям. В качестве примера он привел женщину, которая прожила 117 лет. Специалисты изучили микробиом ее кишечника, ее генетику и пришли к выводу, что по многим параметрам организма она больше походила на молодую женщину. Тем не менее старение у нее не прекратилось.

Онищенко считает по-другому. По его мнению, к факторам, способствующим долголетию, относятся здоровый образ жизни, крепкие семейные узы, качественная медицинская помощь и профилактика заболеваний.

От каких болезней люди умирают чаще всего

Сейчас чаще всего люди по всему миру умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, пояснил NEWS.ru врач-кардиолог, геронтолог Тамаз Гаглошвили. По его словам, в этом контексте цифра 120 лет звучит нереалистично. Он подчеркнул, что в мире сейчас наблюдается эпидемия ожирения и сахарного диабета. А факторами риска ранней смерти являются малоподвижный образ жизни в совокупности с вредными привычками.

«Это основные маркеры, игнорируя которые, каждый третий мужчина просто не доживает до 60 лет из-за инфаркта и инсульта. Можно сколько угодно других маркеров находить, но когда мы это поборем, тогда можно о чем-то говорить», — считает врач.

Он посоветовал проводить чекап здоровья всем людям старше 40 лет. Особенно важно сдавать анализы тем, у кого в роду есть случаи внезапной смерти от инфаркта или инсульта в молодом возрасте — 40–50 лет.

«У нас какая логика? Если ничего не болит, значит, все хорошо. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания долгое время могут себя никак не проявлять, а потом внезапно у человека случается инфаркт или инсульт», — предупредил Гаглошвили.

