Норма сахара в крови: полные таблицы для всех возрастов

Забота о здоровье — залог долголетия. Поэтому важно не только вести правильный образ жизни, но и следить за состоянием организма. В частности, важно контролировать уровень сахара в крови: это позволит избежать ряда проблем или выявить возможное заболевание на ранних стадиях. В этой статье мы расскажем про нормы сахара в крови: после еды и натощак, у взрослых и детей, у мужчин и женщин.

Почему важно проверять уровень сахара в крови

Знать норму сахара в крови важно потому, что глюкоза является основным источником энергии для клеток организма. Баланс глюкозы обеспечивает нормальное функционирование мозга, мышц и органов.

Отклонение от нормы сахаров в крови (слишком высокий или слишком низкий уровни) может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая:

развитие сахарного диабета с осложнениями;

ухудшение зрения вплоть до слепоты;

нейропатию;

кардиомиопатию;

инсульт;

различные проблемы с ногами;

головокружения, упадок сил и не только.

Контроль нормы сахара в крови необходим, чтобы своевременно выявить нарушения углеводного обмена. Особенно это касается людей из групп риска, а именно лиц:

старше 40 лет;

с избыточным весом;

с гипертонией;

с наследственной предрасположенностью к диабету.

Регулярная проверка уровня глюкозы позволяет скорректировать лечение, питание и образ жизни для предупреждения прогрессирования болезней и минимизации рисков осложнений.

Кроме того, при диабете первого типа измерение уровня сахара до еды и перед сном помогает правильно рассчитать дозу инсулина и предотвратить критические скачки сахара в крови (гипо- или гипергликемию), что жизненно важно для поддержания здоровья и качества жизни.

Таким образом, контроль уровня сахара в крови — это базовый инструмент профилактики и управления диабетом и другими метаболическими нарушениями, а также важная часть поддержания общего состояния здоровья и долголетия.

Нормы глюкозы натощак для женщин, мужчин и детей

Норма сахара в крови натощак зависит от пола и возраста человека. Эталонные показатели приведены ниже.

Норма глюкозы для женщин

Норма сахара в крови у женщин на голодный желудок охватывает диапазон от 3,9 до 5,5 ммоль/л.

Норма глюкозы для мужчин

Норма сахара в крови у мужчин несколько выше. Она составляет от 4,1 до 5,9 ммоль/л.

Норма глюкозы для детей

Для детей здоровыми являются следующие показатели:

новорожденные: 1,7–3,3 ммоль/л;

до 1 года: 2,8–4,4 ммоль/л;

от 1 до 2 лет: 3,3–5,6 ммоль/л;

старше 2 лет: 4,1–5,9 ммоль/л.

Норма сахара в крови по возрасту

Еще один фактор, влияющий на уровень глюкозы, — это возраст. Норма сахара в крови по возрасту следующая:

до 1 месяца: 2,8–4,4 ммоль/л;

от 1 месяца до 14 лет: 3,3–5,6 ммоль/л;

от 14 лет: 3,9–5,9 ммоль/л;

взрослые до 50 лет: 3,3–5,9 ммоль/л;

взрослые 50–60 лет: 3,8–6,2 ммоль/л;

пожилые 60+ лет: 4,2–6,4 ммоль/л;

долгожители старше 90 лет: 4,2–6,9 ммоль/л.

Показатели сахара после еды и через 2 часа

Отслеживать уровень глюкозы можно не только на голодный желудок, но и через некоторое время после еды. В этом случае показатели сахара будут несколько выше, но все равно не должны выходить за рамки нормы. Верхней планкой являются:

8,9 ммоль/л через час после еды;

7,8 ммоль/л через 2 часа после еды.

Это правило распространяется как на мужчин, так и на женщин.

Почему важно проверять уровень глюкозы при диабете и преддиабете

Отслеживание уровня сахара в крови при диабете и преддиабете крайне важно для успешного контроля и предотвращения осложнений. Мониторинг позволяет выявить скрытые колебания гликемии, которые не всегда видны при разовых анализах, например частые гипогликемии (низкий сахар) или гипергликемии (высокий сахар). Это помогает врачам и пациентам более точно подбирать и корректировать лечение, включая дозы инсулина и других препаратов, а также адаптировать питание и физическую активность.

Регулярное измерение сахара позволяет увидеть полную картину изменений уровня глюкозы в течение дня и ночи, что улучшает гликемический контроль и минимизирует риск поздних осложнений диабета — поражения сосудов, почек, нервной системы, глаз и других органов. Для пациентов на инсулинотерапии контроль особенно важен для предотвращения опасных состояний, таких как синдром Сомоджи или феномены «утренней зари» и «вечерней зари», влияющих на уровень сахара вне зависимости от терапии.

Кроме того, самоконтроль сахара способствует повышению осознанности пациентов и их способности самостоятельно управлять заболеванием, что значительно улучшает качество жизни и снижает риск инвалидизации и преждевременной смерти. Для преддиабета контроль помогает вовремя принимать меры по коррекции образа жизни и предотвращению перехода в диабет.

Таким образом, отслеживание уровня сахара — основа персонализированной терапии, профилактики осложнений и поддержания стабильного состояния здоровья при диабете и преддиабете.

Уровень глюкозы при преддиабете и диабете

Инсулинорезистентность — состояние, при котором организм перестает должным образом реагировать на инсулин. В итоге уровень сахара в крови растет, и вместе с этим повышается риск развития ожирения и различных заболеваний. При отсутствии лечения инсулинорезистентность переходит в преддиабет, а после — и в диабет второго типа. Чтобы избежать проблем, стоит, в частности, отслеживать уровень глюкозы. К слову, о симптомах инсулинорезистентности и способах борьбы с ней можно прочитать в нашей статье.

Уровень глюкозы при преддиабете

Целевые диапазоны глюкозы при преддиабете следующие:

уровень глюкозы в крови натощак: от 5,6 до 6,0 ммоль/л. Значения выше 6,0 ммоль/л уже считаются повышенными и требуют контроля.

После проведения перорального глюкозотолерантного теста (через 2 часа после нагрузки глюкозой): уровень сахара находится в пределах 7,8–11,0 ммоль/л.

Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) при преддиабете обычно составляет 6–6,4%.

Этот диапазон указывает на нарушение углеводного обмена, которое не достигает стадии диабета, но говорит о высоком риске его развития. Поэтому важно придерживаться здорового образа жизни, включая низкоуглеводную диету с высоким содержанием клетчатки, регулярную физическую активность и контроль веса, чтобы предотвратить прогрессирование преддиабета и снизить риск осложнений.

Уровень глюкозы при диабете

Для диабета первого и второго типа существуют рекомендованные целевые диапазоны уровня глюкозы в крови, которые помогают минимизировать риск осложнений и поддерживать лучшее качество жизни.

Основные целевые значения глюкозы (в ммоль/л):

Перед едой (натощак):

для диабета первого типа: 4,0–7,0;



для диабета второго типа: 4,0–7,0 (в зависимости от индивидуальных особенностей).

Через 2 часа после еды:

для диабета первого типа: до 9,0;



для диабета второго типа: до 8,5.

Важно, что для каждого пациента целевой уровень глюкозы может корректироваться врачом в зависимости от возраста, наличия осложнений, риска гипогликемий и других факторов. Например, пожилым пациентам или тем, у кого высокий риск тяжелых гипогликемий, целевые значения могут быть немного выше.

Как правильно подготовиться к сдаче анализа?

Итак, мы разобрались с нормами сахара в крови у мужчин и женщин в зависимости от возраста и состояния здоровья. Напоследок скажем о том, как правильно подготовиться к сдаче анализов для определения уровня глюкозы. Правила просты:

анализ нужно сдавать утром натощак, после 8–12 часов голодания (последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 8–12 часов до анализа).

За сутки до анализа исключите употребление алкоголя и сладких напитков.

В день анализа пить разрешается только чистую воду без газа и добавок.

Избегайте сильного стресса и физических нагрузок за день до исследования, так как они могут повлиять на уровень сахара.

Накануне анализа не чистите зубы с использованием сахаросодержащих паст и не жуйте жевательную резинку.

Не курите перед сдачей крови и по возможности избегайте приема лекарств, которые могут влиять на уровень глюкозы (обсудите это с врачом).

Лучше хорошо выспаться и провести утро спокойно, избегая эмоциональных и физических перегрузок.

При простуде или других острых заболеваниях результаты могут искажаться, поэтому предпочтительно отложить анализ.

Соблюдение этих правил поможет получить максимально точный и достоверный результат анализа на сахар в крови.

Стоит добавить, что в последние годы для получения более информативных результатов о состоянии здоровья пациента, находящегося в группе риска по диабету, врачи рекомендуют сдавать кровь на гликированный гемоглобин, который позволяет узнать средние уровни сахара в крови за предшествующие три месяца. В то время как обычный анализ на уровень глюкозы в крови лишь показывает, какой уровень сахара в крови пациента на момент сдачи анализа.

Теперь вы знаете о норме сахара в крови у женщин и мужчин и почему отслеживать уровень глюкозы так важно. Своевременный чек-ап позволит вовремя заметить появление состояний преддиабета и диабета, а также других проблем, включая гипогликемию, чреватую головокружениями, упадком сил и другими неприятными симптомами.