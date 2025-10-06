Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эндокринолог назвала главные факторы развития преддиабета

Эндокринолог Рапацкая: избыточный вес повышает риск развития преддиабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Избыточный вес повышает риск развития преддиабета — пограничного состояния между нормальным обменом глюкозы и сахарным диабетом, заявила телеканалу «Краснодар» эндокринолог Марина Рапацкая. Среди других негативных факторов — неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Меры профилактики направлены в первую очередь на снижение массы тела, на коррекцию питания. Уже доказано, что снижение веса на 5–7% вызывает улучшение показателей углеводного обмена. Кроме модификации питания должна быть физическая активность, — отметила Рапацкая.

Помимо этого, она посоветовала сдавать анализ на уровень глюкозы в крови минимум раз в год. Врач также предупредила, что сердечно-сосудистые заболевания, полученные в возрасте до 50 лет, могут способствовать развитию преддиабета.

Ранее Рапацкая заявила, что люди с избыточной массой тела, ожирением и наследственными факторами наиболее склонны к преддиабету. По ее словам, в России с таким диагнозом живут 20 млн человек.

