14 ноября 2025 в 11:02

Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом

LIFE: Мордюкова, Моргунов и Пуговкин скончались из-за диабетических осложнений

Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Фото: Юрий Машков/ТАСС
Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, в эту дату журналисты LIFE.ru перечислили артистов, для которых эта болезнь оказалась роковым диагнозом. Среди них — актриса Нонна Мордюкова. В последний период жизни она боролась сразу с несколькими серьезными заболеваниями, включая последствия инфаркта, кровотечения и инсульт. По мнению ее близких, именно осложнения диабета окончательно подорвали здоровье актрисы.

Актер Вячеслав Невинный продолжал профессиональную деятельность даже после того, как болезнь спровоцировала сосудистые осложнения, приведшие к ампутации обеих нижних конечностей. В 2009 году его сердце не выдержало очередного обострения заболевания.

Артист Евгений Моргунов хотя и знал о своем диагнозе, часто пренебрегал врачебными рекомендациями, что вызвало быстрое прогрессирование болезни с развитием тромбоза, инсультов и хронического болевого синдрома. Он скончался в 1999 году после многолетней борьбы с осложнениями.

Михаил Пуговкин скрывал степень истощения организма от диабета и категорически отказывался от госпитализации. К медицинским проблемам добавились семейные конфликты, усугублявшие его состояние. В 2008 году осложнения заболевания привели к летальному исходу.

Ранее глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев говорил, что основными причинами смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и онкологические болезни. Он подчеркнул важность профилактических мер против факторов риска, способствующих развитию этих заболеваний.

