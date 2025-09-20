Названы основные причины смертности в России ВОЗ: 80% всех смертей в РФ вызваны болезнями сердца и сосудов, диабетом и раком

Большая часть смертей в России происходит из-за заболевания сосудов и сердца, сахарного диабета и злокачественных новообразований, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. Он отметил, что важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих болезней, и заниматься их профилактикой.

На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране, — сообщил Бердыклычев.

По словам эксперта, способствует развитию неинфекционных хронических болезней злоупотребление алкоголем, курение и повышенное артериальное давление. Усугубляют состояние здоровья избыток соли в еде, неправильная диета и экологические проблемы, такие как загрязненный воздух в городах.

Ранее в Госдуме заявили о проблеме ожирения у россиян и предложили Минцифры включить избыточный вес в список тем для социальной рекламы. Депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева считает, что людям надо объяснить, чем опасно ожирение для здоровья, поэтому необходимо провести информационную кампанию. Люди с избыточной массой тела уже давно беспокоят власти.

Минздрав также забил тревогу из-за детей с ожирением. Специалист-эндокринолог Валентина Петеркова сообщила, что 20% уже имеют избыточный вес, а диагноз ожирение — 8%.