«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:36

Названы основные причины смертности в России

ВОЗ: 80% всех смертей в РФ вызваны болезнями сердца и сосудов, диабетом и раком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большая часть смертей в России происходит из-за заболевания сосудов и сердца, сахарного диабета и злокачественных новообразований, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. Он отметил, что важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих болезней, и заниматься их профилактикой.

На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране,сообщил Бердыклычев.

По словам эксперта, способствует развитию неинфекционных хронических болезней злоупотребление алкоголем, курение и повышенное артериальное давление. Усугубляют состояние здоровья избыток соли в еде, неправильная диета и экологические проблемы, такие как загрязненный воздух в городах.

Ранее в Госдуме заявили о проблеме ожирения у россиян и предложили Минцифры включить избыточный вес в список тем для социальной рекламы. Депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева считает, что людям надо объяснить, чем опасно ожирение для здоровья, поэтому необходимо провести информационную кампанию. Люди с избыточной массой тела уже давно беспокоят власти.

Минздрав также забил тревогу из-за детей с ожирением. Специалист-эндокринолог Валентина Петеркова сообщила, что 20% уже имеют избыточный вес, а диагноз ожирение — 8%.

смертность
здравоохранение
онкология
сахарный диабет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.