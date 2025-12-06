ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:52

Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус

Во время COVID-19 осложнения и инфекции стали основной причиной смертей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Высокая смертность во время пандемии COVID-19 в значительной степени была связана не столько с непосредственным воздействием вируса, сколько с развитием серьезных осложнений у инфицированных пациентов, передает «МедиаПоток». Особенно уязвимой группой оказались пациенты, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких.

Часто у людей с ИВЛ диагностировали пневмонию и другие серьезные заболевания легких, которые резко ухудшали состояние и приводили к критической ситуации. Еще одной значительной проблемой были внутрибольничные инфекции. Рост числа случаев заражения вторичными инфекциями в больницах усложнял лечение и ухудшал прогноз для пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может вызывать заболевания, сопоставимые по тяжести с гриппом и COVID-19. К такому выводу пришли ученые, проанализировав около 13 тыс. случаев госпитализации взрослых с РСВ, COVID-19 и гриппом. Установлено, что смертность от РСВ выше, чем при гриппе, а течение болезни — сопоставимо с коронавирусом. Кроме того, у значительной части заболевших развивались проблемы с сердечно-сосудистой системой.

коронавирус
пандемия
инфекции
смертность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечта каждого мастера: делаем универсальный стол для работы в гараже
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.