Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус Во время COVID-19 осложнения и инфекции стали основной причиной смертей

Высокая смертность во время пандемии COVID-19 в значительной степени была связана не столько с непосредственным воздействием вируса, сколько с развитием серьезных осложнений у инфицированных пациентов, передает «МедиаПоток». Особенно уязвимой группой оказались пациенты, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких.

Часто у людей с ИВЛ диагностировали пневмонию и другие серьезные заболевания легких, которые резко ухудшали состояние и приводили к критической ситуации. Еще одной значительной проблемой были внутрибольничные инфекции. Рост числа случаев заражения вторичными инфекциями в больницах усложнял лечение и ухудшал прогноз для пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может вызывать заболевания, сопоставимые по тяжести с гриппом и COVID-19. К такому выводу пришли ученые, проанализировав около 13 тыс. случаев госпитализации взрослых с РСВ, COVID-19 и гриппом. Установлено, что смертность от РСВ выше, чем при гриппе, а течение болезни — сопоставимо с коронавирусом. Кроме того, у значительной части заболевших развивались проблемы с сердечно-сосудистой системой.