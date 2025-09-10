В Минздраве назвали долю детей с ожирением в России Эндокринолог Минздрава Петеркова: около 20% детей в РФ страдают от лишнего веса

Порядка 20% детей в России страдают от лишнего веса, сообщила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова. По ее словам, которые приводит ТАСС, диагноз «ожирение» поставлен у 6-8% из них — это около 1,5 млн человек.

Непосредственно диагноз «ожирение» в России имеют 6-8% детей — это около 1,5 млн [человек]. С избыточной массой тела — оценочно в три раза больше, — поделилась Петеркова.

Она отметила, что в России проблема лишнего веса у детей выражена слабее, чем в Европе. Страна находится на шестом месте с конца в соответствующих рейтингах. Однако врач подчеркнула, что ожирение в детском возрасте — это серьезный риск, который в будущем может привести к ранней смертности, инфарктам, гипертонии и проблемам с суставами.

Ранее депутаты Госдумы предложили включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Они рекомендовали Минздраву вести учет пациентов с таким диагнозом и диспансерное наблюдение за ними. Известно, что количество людей с ожирением в мире превысило миллиард: каждый восьмой человек в мире страдает от лишнего веса.