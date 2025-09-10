Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 19:55

В Минздраве назвали долю детей с ожирением в России

Эндокринолог Минздрава Петеркова: около 20% детей в РФ страдают от лишнего веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Порядка 20% детей в России страдают от лишнего веса, сообщила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова. По ее словам, которые приводит ТАСС, диагноз «ожирение» поставлен у 6-8% из них — это около 1,5 млн человек.

Непосредственно диагноз «ожирение» в России имеют 6-8% детей — это около 1,5 млн [человек]. С избыточной массой тела — оценочно в три раза больше, — поделилась Петеркова.

Она отметила, что в России проблема лишнего веса у детей выражена слабее, чем в Европе. Страна находится на шестом месте с конца в соответствующих рейтингах. Однако врач подчеркнула, что ожирение в детском возрасте — это серьезный риск, который в будущем может привести к ранней смертности, инфарктам, гипертонии и проблемам с суставами.

Ранее депутаты Госдумы предложили включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Они рекомендовали Минздраву вести учет пациентов с таким диагнозом и диспансерное наблюдение за ними. Известно, что количество людей с ожирением в мире превысило миллиард: каждый восьмой человек в мире страдает от лишнего веса.

Россия
врачи
дети
ожирение
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин выразил соболезнования родным Тахо-Годи из-за ее смерти
Антиквариат СССР: какие советские вещи сейчас стоят целое состояние
Силовики побеседовали с Алехиным после одного видео
Польская прокуратура раскрыла подробности атаки беспилотников
«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар
В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу»
Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты
«Необратимый шаг»: в Норвегии забили тревогу из-за антироссийских планов ЕС
Свадьба во сне: тайный знак судьбы или простые переживания?
С экс-главы российского города планируют взыскать еще 2 млрд рублей
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
Число протестующих во Франции перевалило за 150 тысяч человек
После лета в школу: секреты легкой адаптации для детей и студентов
В Париже найден уникальный артефакт, считавшийся утраченным
Задержан топ-менеджер подрядчика Петербургского метрополитена
«Пиар не нужен»: названа важная особенность работы Минобороны при Белоусове
Врачи раскрыли, почему дети чаще болеют диабетом второго типа
«Да, это я. Узнали?»: Басков признал свое сходство с популярным мультгероем
Марсоход нашел признаки древних форм жизни на Красной планете
Пенсионер 30 лет руками копал лабиринт из-за покойной жены
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.