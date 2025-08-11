В России предложили признать проблему с лишним весом болезнью

Депутаты Госдумы по итогам круглого стола, посвященного проблеме ожирения, рекомендовали правительству РФ включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, сообщил ТАСС. Кроме того, депутаты рекомендовали Минздраву ввести диспансерное наблюдение за пациентами с этим диагнозом и вести их учет.

В тексте резолюции предлагается направить в правительство РФ официальное предложение о внесении ожирения в Перечень социально значимых заболеваний. Авторы документа считают, что это позволит усилить меры профилактики и лечения, а также придать проблеме официальный приоритет.

Ранее стало известно, что количество людей с ожирением в мире превысило один миллиард. В 2022 году ожирение выявили у почти 160 миллионов детей и подростков, что в пять раз больше, чем в 1990-м. Среди взрослых за последние три десятилетия доля страдающих ожирением женщин выросла более чем вдвое, а мужчин — почти втрое. При этом число людей с недостаточным весом значительно сократилось.

До этого фитнес-тренер Александра Сулим рассказала, что избавиться от пивного живота можно только при сочетании диеты и регулярных тренировок. По ее словам, упражнения без контроля питания могут дать обратный эффект, поэтому важно исключить сахар, соль и жирные продукты, делая ставку на овощи, цельнозерновые и постное мясо.