05 ноября 2025 в 19:07

Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака

FEBS: кишечные микроорганизмы способны снижать риск развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кишечные микроорганизмы показали выраженную способность противодействовать формированию канцерогенных веществ в организме и развитию рака, сообщает журнал FEBS Journal. К такому заключению пришла группа исследователей из Боннского университета в ходе специализированного исследования.

Согласно выводам ученых, определенные штаммы бактерий, включая Escherichia coli, а также представителей родов Lactobacillus и Bacteroides, эффективно метаболизируют соединения азота. Эта активность препятствует синтезу нитрозаминов — опасных соединений, обладающих доказанным онкогенным потенциалом.

Профессор Уве Деппенмайер, руководящий работой, пояснил, что обнаруженный механизм переработки нитритов представляет собой естественную защитную систему. По его словам, данная функция не только поддерживает здоровье кишечника и организма в целом, но и способствует выживанию самих бактериальных колоний.

Авторы исследования акцентируют, что их работа углубляет понимание взаимосвязи между диетой, составом микробиоты и метаболическими процессами. Полученные данные открывают новые перспективы для профилактики серьезных заболеваний, в том числе рака, через модуляцию кишечной микрофлоры.

Ранее стало известно, что вирусные инфекции вроде COVID-19 и гриппа могут «разбудить» спящие клетки рака молочной железы. Ученые обнаружили, что такие клетки, находящиеся, например, в легких, при заражении начинают активно расти и формировать новые опухоли. Эксперименты на мышах показали, что после инфицирования SARS-CoV-2 или гриппом метастазы появлялись уже через две недели.

