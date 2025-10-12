Эпидемиолог опроверг миф о долголетии до 120 лет Академик Онищенко: люди до 2050 года не смогут доживать даже до 120 лет

Хотя число долгожителей растет, вероятность того, что к 2050 году люди будут массово доживать до 120 лет, крайне мала, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. А возраст 150 лет он назвал ненаучной фантазией, передает ТАСС.

Если говорить о прогнозах, то до 2050 года, исходя из имеющихся научных данных, человек массово не сможет доживать даже до 120 лет. Но число долгожителей увеличится, и это будет индивидуальное дожитие. А 150 лет — это абсолютно ненаучная фантазия, которую можно обсуждать разве что на КВН или ток-шоу, — прокомментировал эксперт.

По словам Онищенко, для увеличения продолжительности жизни в России существуют организационные условия, но также требуется постоянное внимание каждого человека к своему образу жизни. Он отметил, что положительным аспектом является то, что современная молодежь в большинстве негативно воспринимает алкоголь и курение, предпочитая вести здоровый образ жизни. Тем не менее вызывает беспокойство снижение интереса молодых людей к созданию семьи.

Эпидемиолог отметил, что продолжительность жизни в Москве, Дагестане, Чечне и Ингушетии выше среднего. К факторам, способствующим долголетию, относятся здоровый образ жизни, крепкие семейные узы, качественная медицинская помощь и профилактика заболеваний.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев также заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет. Главной преградой на пути к сверхдолголетию являются заболевания сердечно-сосудистой системы.