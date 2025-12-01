Врач ответил, как увеличить продолжительность жизни до 120 лет

Рост продолжительности жизни до 120 лет станет возможным при условии серьезных инвестиций в фундаментальную геронтологию — науку, которая изучает процесс старения человека, заявил NEWS.ru врач — гериатр-геронтолог и писатель Валерий Новоселов. Так он прокомментировал высказывание академика РАН Александра Сергеева, что российский проект «Цифровой профиль здоровья человека» в перспективе повлияет на долголетие граждан. По словам врача, для этого необходимо отойти от коммерческих антивозрастных трендов и сосредоточиться на глубоких научных исследованиях.

Начать говорить о росте продолжительности жизни до 120 лет можно, лишь когда мы начнем вкладывать в науку, которая называется «фундаментальная геронтология». То есть не заниматься фокусами и не идти в фарватере бизнес-проектов американской элиты. Посмотрите на проекты Google или Amazon. Все они делают на этом деньги. Это значит, что формируется огромный рынок так называемых антивозрастных услуг. Российские ученые всегда славились своей собственной позицией. Во-первых, практическим прищуром — есть результат или нет. Во-вторых, критическим отношением ко всему, что не приносит результат. Когда мы начнем вкладывать в фундаментальную геронтологию, тогда он и появится, — пояснил Новоселов.

Он подчеркнул, что успешные опыты на животных вроде увеличения жизни крыс на 30%, проведенные еще в прошлом веке, не работают для людей из-за фундаментальных биологических различий. По словам врача, у человеческого вида уникальные механизмы старения и, чтобы на них повлиять, нужны целенаправленные исследования, а не слепое копирование чужих моделей.

Сегодня все заявления о том, что модельные животные живут на 30% дольше, — это опыты 1934 года на крысах. Они ничего не дали человечеству, потому что мы не крысы, мы — совершенно другой вид. У нас другие механизмы адаптации, обоснованные физиологическими и патофизиологическими механизмами. Есть консервативные механизмы, которые закрепились в эволюции, а есть присущие нашему виду. И пока мы не будем на них влиять, соответственно, у нас ничего не будет, — резюмировал Новоселов.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет на сегодняшний день не существует. По его словам, несмотря на прогресс в медицине, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной преградой на пути к сверхдолголетию.