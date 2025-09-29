Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:06

Известный российский биолог раскрыл, поможет ли ЗОЖ дожить до 120 лет

Биолог Москалев исключил возможность дожить до 120 лет только благодаря ЗОЖу

Алексей Москалев Алексей Москалев Фото: NEWS.ru

Дожить до 120 лет благодаря исключительно ведению здорового образа жизни невозможно, заявил в беседе с NEWS.ru директор института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалев. По его словам, к решению этого вопроса важно подключать науку. Таким мнением он поделился после пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».

Дожить до 120 лет только лишь с помощью ЗОЖа невозможно. Но он поможет нам дожить до того момента, когда научные технологии, где бы они ни появились, смогут более радикально продлевать жизнь, — подчеркнул доктор биологических наук.

Москалев рассказал о недавнем исследовании, посвященном наследственным долгожителям. В качестве примера он привел женщину, которая прожила 117 лет. Специалисты изучили микробиом ее кишечника, ее генетику и пришли к выводу, что по многим параметрам организма она больше походила на молодую женщину.

Однако старение даже у людей с наследственным долгожительством не прекращается, и здесь уже нужно подключать науку, — резюмировал Москалев.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что у каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. По ее словам, задача страны — развивать такие возможности.
ЗОЖ
видео
технологии
долголетие
наука
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.