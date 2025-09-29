Известный российский биолог раскрыл, поможет ли ЗОЖ дожить до 120 лет Биолог Москалев исключил возможность дожить до 120 лет только благодаря ЗОЖу

Дожить до 120 лет благодаря исключительно ведению здорового образа жизни невозможно, заявил в беседе с NEWS.ru директор института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалев. По его словам, к решению этого вопроса важно подключать науку. Таким мнением он поделился после пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».

Дожить до 120 лет только лишь с помощью ЗОЖа невозможно. Но он поможет нам дожить до того момента, когда научные технологии, где бы они ни появились, смогут более радикально продлевать жизнь, — подчеркнул доктор биологических наук.

Москалев рассказал о недавнем исследовании, посвященном наследственным долгожителям. В качестве примера он привел женщину, которая прожила 117 лет. Специалисты изучили микробиом ее кишечника, ее генетику и пришли к выводу, что по многим параметрам организма она больше походила на молодую женщину.

Однако старение даже у людей с наследственным долгожительством не прекращается, и здесь уже нужно подключать науку, — резюмировал Москалев.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что у каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. По ее словам, задача страны — развивать такие возможности.