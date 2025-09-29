Известный российский биолог раскрыл, поможет ли ЗОЖ дожить до 120 лет

Дожить до 120 лет благодаря исключительно ведению здорового образа жизни невозможно, заявил в беседе с NEWS.ru директор института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалев. По его словам, к решению этого вопроса важно подключать науку. Таким мнением он поделился после пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».
Дожить до 120 лет только лишь с помощью ЗОЖа невозможно. Но он поможет нам дожить до того момента, когда научные технологии, где бы они ни появились, смогут более радикально продлевать жизнь, — подчеркнул доктор биологических наук.
Москалев рассказал о недавнем исследовании, посвященном наследственным долгожителям. В качестве примера он привел женщину, которая прожила 117 лет. Специалисты изучили микробиом ее кишечника, ее генетику и пришли к выводу, что по многим параметрам организма она больше походила на молодую женщину.
Однако старение даже у людей с наследственным долгожительством не прекращается, и здесь уже нужно подключать науку, — резюмировал Москалев.
Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что у каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. По ее словам, задача страны — развивать такие возможности.