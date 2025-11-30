День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 04:53

Украина подослала в Россию своего агента под видом депортации

ФСБ: Киев под видом депортации заслал в Россию агента для подрыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские спецслужбы под предлогом депортации направили в РФ агента для совершения теракта на магистральном газопроводе, сообщили РИА Новости в ФСБ России. Его завербовали в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, уточняет ведомство.

После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию, — отметили в ФСБ.

Ранее выяснилось, что житель Керчи был осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.

Также житель Кабардино-Балкарии подозревается в государственной измене, сообщили в региональном управлении ФСБ. Уголовное дело было возбуждено после того, как оперативники получили информацию о его контактах с украинскими спецслужбами. Ему грозит пожизненный срок заключения.

Россия
Украина
агенты
депортации
