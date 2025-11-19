Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену

Житель Кабардино-Балкарии подозревается в государственной измене, сообщили в региональном управлении ФСБ. Уголовное дело было возбуждено после того, как оперативники получили информацию о его контактах с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

Оперативниками получены достоверные сведения о том, что, находясь на территории Украины, подозреваемый установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию въехал на территорию России для подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии, — сказано в сообщении.

Фигурантом дела является 34-летний местный житель, в отношении которого следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. В обвинении фигурируют статьи 275 (госизмена), 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и 30 (приготовление к преступлению). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, если его вина будет доказана.

Ранее сообщалось, что житель Керчи осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.