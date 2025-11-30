День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 05:02

«Угрожал»: раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Мадуро

WSJ: Трамп угрожал Мадуро применением силы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, если тот не покинет пост добровольно, пишет издание Wall Street Journal. Журналисты отметили, что политики созвонились на прошлой неделе.

Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы, — говорится в публикации.

Ранее выяснилось, что Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. Газета The New York Times (NYT) указала, что разговор об этом состоялся на прошлой неделе, в нем принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории Соединенных Штатов, но на данный момент четких планов по ее проведению нет.

До этого источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Дональд Трамп
США
Николас Мадуро
Венесуэла
