Военное подразделение ВСУ, прикомандированное к 63-й механизированной бригаде, отказалось выполнять боевое задание, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на Краснолиманском направлении, добавили в источнике.

Под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции. Один из них не мог идти, в итоге старший боец вышел один. Спойлер: с задачи он не вернулся, — сказано в сообщении.

Представитель силовых структур также сообщил о продолжающемся давлении российской армии на данном участке фронта. По его словам, сопротивление со стороны ВСУ встречает решительный отпор.

Ранее стало известно, что украинские штурмовые войска могут быть ликвидированы в ближайшее время. Отмечается, что причиной такого решения может стать полная неэффективность данных подразделений.

До этого украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».