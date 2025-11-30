В ЮАР задержали четырех человек по делу об иностранной военной помощи

Полиция ЮАР задержала четырех мужчин в международном аэропорту Йоханнесбурга. В соцсети X ведомство уточнило, что пойманным предъявлены обвинения в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.

Судебное разбирательство по делу назначено на 1 декабря текущего года. В случае доказательства вины обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от пяти до 15 лет.

Ранее в ЮАР после прибытия из России была задержана журналистка Патрисия Мантула. Предполагается, что причиной внимания силовиков стали частые поездки в РФ.

Кроме того, правительство ЮАР принимает меры по репатриации 17 граждан, которые ранее выехали для участия в боевых действиях на Украине, сообщил офис президента страны. Согласно официальному заявлению, эти лица в настоящее время обращаются за помощью к властям своего государства.

До этого министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.