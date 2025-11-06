ЮАР пытается вернуть своих граждан в рядах ВСУ с территории Украины

Правительство ЮАР принимает меры по репатриации 17 граждан, которые ранее выехали для участия в боевых действиях на Украине, сообщил офис президента страны. Согласно официальному заявлению, эти лица в настоящее время обращаются за помощью к властям своего государства.

Правительство ЮАР получило <...> запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин возраста от 20 до 39 лет, которые оказались в ловушке на <...> Украине, — сказано в сообщении.

В документе уточняется, что 16 мужчин являются жителями провинции Квазулу-Натал, а один прибыл из Восточной Капской провинции. Все они, как утверждается, были введены в заблуждение щедрыми обещаниями контрактов и оказались в сложной ситуации на территории чужого государства.

Подчеркивается, что, согласно законодательству Южно-Африканской Республики 1988 года, гражданам страны запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам без специального разрешения правительства. Президент Сирил Рамафоса распорядился начать расследование обстоятельств вербовки этих лиц.

