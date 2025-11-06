Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:07

ЮАР пытается вернуть своих граждан в рядах ВСУ с территории Украины

Офис президента ЮАР сообщил о попытке вернуть 17 граждан — наемников ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Правительство ЮАР принимает меры по репатриации 17 граждан, которые ранее выехали для участия в боевых действиях на Украине, сообщил офис президента страны. Согласно официальному заявлению, эти лица в настоящее время обращаются за помощью к властям своего государства.

Правительство ЮАР получило <...> запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин возраста от 20 до 39 лет, которые оказались в ловушке на <...> Украине, — сказано в сообщении.

В документе уточняется, что 16 мужчин являются жителями провинции Квазулу-Натал, а один прибыл из Восточной Капской провинции. Все они, как утверждается, были введены в заблуждение щедрыми обещаниями контрактов и оказались в сложной ситуации на территории чужого государства.

Подчеркивается, что, согласно законодательству Южно-Африканской Республики 1988 года, гражданам страны запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам без специального разрешения правительства. Президент Сирил Рамафоса распорядился начать расследование обстоятельств вербовки этих лиц.

Ранее российские войска уничтожили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Российская армия также поразила временные базы ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

ЮАР
Украина
ВСУ
наемники
