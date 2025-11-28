Плавленым сыркам нет! Готовлю творожный крем с зеленью — вкусно на бутерброды и на крекеры

Надоели плавленые сырки с их сомнительным составом и химическим привкусом? Тогда этот творожный крем с зеленью станет для вас настоящим открытием! Всего за 5 минут вы получите нежнейшую, ароматную пасту для бутербродов, которая не только невероятно вкусная, но и полезная. В отличие от магазинных аналогов, здесь вы точно знаете, что кладете: только натуральные ингредиенты без консервантов и усилителей вкуса. Этот крем идеально подходит для быстрых завтраков, легких перекусов и даже для праздничных канапе. Дети от него в восторге, а взрослые ценят его нежный вкус и легкость.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 100 г сметаны, пучок свежего укропа, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Если творог крупнозернистый, сначала протрите его через сито. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте творог со сметаной до однородной кремообразной консистенции. Добавьте зелень и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно все перемешайте. Дайте крему настояться 10–15 минут в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Намазывайте на свежий хлеб, тосты или крекеры. Храните в закрытой посуде в холодильнике до 3 дней. Приятного аппетита!

