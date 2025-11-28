День матери
28 ноября 2025 в 12:53

«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского

Военкор Котенок: Ермак не сможет избежать ответственности после обысков у него

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку уже не удастся «просто отбрехаться» после обысков, уверен военный корреспондент Юрий Котенок. Как он указал в Telegram-канале, мероприятия в квартире правой руки президента Владимира Зеленского проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), выступающих под покровительством США.

Учитывая, что НАБУ полностью подконтрольно Вашингтону, а у последнего, по данным все тех же западников, достаточно претензий к активности Ермака, просто отбрехаться уже не получится, — отметил Котенок.

Военкор уточнил, что изначально информация указывала на проведение следственных действий в офисе, но позднее выяснилось, что они проходят в квартире политика. Сам Ермак уже подтвердил факт проведения обысков.

Котенок связал эти события с публикацией Financial Times о коррупционных схемах в энергетике. Он также не исключил, что круг подозрений может быть значительно шире, учитывая причастность Ермака к делу бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер отмечал, что обыски у главы офиса президента Украины проводятся в рамках операции «Мидас». Она направлена на раскрытие коррупционных схем в сфере энергетики страны.

Украина
Андрей Ермак
обыски
Юрий Котенок
