Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку уже не удастся «просто отбрехаться» после обысков, уверен военный корреспондент Юрий Котенок. Как он указал в Telegram-канале, мероприятия в квартире правой руки президента Владимира Зеленского проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), выступающих под покровительством США.

Учитывая, что НАБУ полностью подконтрольно Вашингтону, а у последнего, по данным все тех же западников, достаточно претензий к активности Ермака, просто отбрехаться уже не получится, — отметил Котенок.

Военкор уточнил, что изначально информация указывала на проведение следственных действий в офисе, но позднее выяснилось, что они проходят в квартире политика. Сам Ермак уже подтвердил факт проведения обысков.

Котенок связал эти события с публикацией Financial Times о коррупционных схемах в энергетике. Он также не исключил, что круг подозрений может быть значительно шире, учитывая причастность Ермака к делу бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер отмечал, что обыски у главы офиса президента Украины проводятся в рамках операции «Мидас». Она направлена на раскрытие коррупционных схем в сфере энергетики страны.