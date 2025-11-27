Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут

Яблочно-сырные канапе — легкая освежающая закуска, в которой сочность фрукта отлично подчеркивает сливочность сыра. Для приготовления нужно одна крупное кисло-сладкое яблоко, 120 г твердого сыра вроде чеддера или гауды, чайная ложка лимонного сока, немного меда и горсть грецких орехов.

Яблоко нарезают тонкими одинаковыми ломтиками и слегка сбрызгивают лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Сыр режут кубиками или небольшими брусками, подходящими по размеру. На каждый ломтик яблока выкладывают кусочек сыра, сверху добавляют каплю меда и щепотку дробленых орехов. По желанию закуску фиксируют шпажками.

Такие канапе прекрасно подходят для новогоднего стола, фуршета или легкого перекуса. Сладость яблока, солоноватый сыр и хрустящие орехи создают яркий, запоминающийся вкус.

