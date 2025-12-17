В Конгрессе США обвинили Киев в гонениях на христиан Конгрессвумен Луна: нельзя игнорировать гонения на христиан в церквях на Украине

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала администрацию в Вашингтоне обратить внимание на гонения на христиан со стороны Киева. По ее словам, которые опубликованы в соцсети X, США не могут игнорировать преследование религии при президенте Украины Владимире Зеленском.

Нельзя игнорировать гонения на христиан при Зеленском. <…> США должны защищать христиан и защищать свободу вероисповедания, а не спонсировать гонения на религию, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие переоборудовали церковь в селе Гоголевка Суджанского района Курской области в укрепленный пункт, заявил командир парашютно-десантной роты группировки войск «Днепр» с позывным Рубеж. По его словам, когда ВС России освобождали храм, ВСУ открыли по нему огонь.

До этого ВСУ ударили по центру освобожденного Красноармейка в ДНР, один из снарядов попал в храм Архистратига Михаила. Как отметил телеведущий Владимир Соловьев, внутри в этот момент находился священник, он получил ранения и был экстренно госпитализирован. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.