Пряный смузи «Яблочный пирог» — готовлю уютный кремовый напиток, который покоряет вкусом

Представьте вкус теплого яблочного пирога с корицей, но в виде легкого, питательного напитка. Сладкие яблоки и финики создают естественную сладость, ванильный протеин добавляет сытости, а корица — тот самый согревающий, праздничный аромат. Этот смузи — умный способ побаловать себя десертом без сахара.

Яблоки (2 шт.) тщательно мою, удаляю сердцевину и нарезаю крупными кусочками (можно не чистить, если яблоки органические). Финики (3 шт.) разрезаю пополам и удаляю косточки. В чашу блендера выкладываю кусочки яблока, финики, ванильный протеин (20 г), молотую корицу (1 ч. л.) и семена льна (1/2 ст. л.). Заливаю все растительным молоком (200 мл, подойдет миндальное, овсяное, кокосовое или соевое). Взбиваю на высокой скорости в течение 1–2 минут до получения абсолютно гладкой, однородной и кремообразной консистенции. Если смузи кажется слишком густым, можно добавить еще немного молока или холодной воды. Переливаю в стакан и при желании украшаю щепоткой корицы, долькой яблока или несколькими льняными семечками. Подаю сразу.

