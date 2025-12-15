Новый год-2026
Грибы и сыр заворачиваю в рулет — такую закуску в лаваше сметут за секунду. Простейший рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Делюсь с вами простейшим рецептом закуски. Для него грибы и сыр заворачиваю в рулет — такое чудо в лаваше сметут за секунду. Сытная, вкусная и простая в приготовлении закуска из лаваша с грибами и плавленым сыром. Отличный вариант на праздничный стол или для домашнего перекуса.

Ингредиенты: шампиньоны — 250 г, лук репчатый — 1 шт., тонкий лаваш — 100 г, плавленый сыр — 80 г, майонез — 50 г, соль — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление: подготовьте продукты. Шампиньоны переберите, промойте и нарежьте не слишком крупно. Лук очистите и нарежьте произвольно. Сковороду разогрейте на среднем огне, добавьте 1 ст.л. растительного масла, выложите грибы и лук, обжаривайте, постоянно помешивая, до готовности, в конце присолите. Готовую начинку остудите. Лаваш разрежьте на два одинаковых листа. Первый лист смажьте майонезом, накройте вторым листом и также смажьте майонезом. Выложите на верхний лист обжаренные грибы с луком равномерно по поверхности. Сверху натрите плавленый сыр на крупной тёрке. Сверните лаваш тугим рулетом, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 1–2 часа. После охлаждения нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 1,5–2 см и подавайте на стол в качестве закуски.

Ранее мы делились рецептом, в таком виде печень съедается тоннами. Приготовьте печеночный торт — вкусная и бюджетная закуска.

