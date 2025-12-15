Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:30

Никаких наггетсов и фастфуда: готовим домашний лаваш-бургер за 10 минут — вкуснятина с фирменным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никаких наггетсов и фастфуда! Готовим домашний лаваш-бургер за 10 минут. Это настоящая вкуснятина с фирменным соусом. Сочная и сытная лепешка с мясной начинкой, тягучим сыром и ярким пикантным соусом. Простой рецепт, который стал хитом.

Ингредиенты на 1 лепешку (диаметр 16–18 см): готовая тортилья или лаваш (1 шт.), фарш (говяжий или куриный, 150 г), сыр гауда или любой плавящийся (2 ломтика), микс листьев зеленого салата, соль, перец, растительное масло.

Для соуса (на 3-4 порции): маринованные огурцы (4-5 шт.), красный лук (1/2 небольшой головки), майонез (3-4 ст. л.), кетчуп (3-4 ст. л.), горчица (1 ч. л.), 1-2 ст. л. рассола от огурцов.

Приготовление: для соуса мелко нарежьте огурцы и красный лук. Смешайте их с майонезом, кетчупом, горчицей и рассолом. Дайте настояться 10–15 минут. Фарш обжарьте на разогретой сковороде с маслом, разминая лопаткой, до готовности. Посолите и поперчите. На сухой сковороде или в микроволновке слегка подогрейте лепешку. На одну ее половину выложите слой салата, теплый фарш и ломтики сыра. Сложите лепешку пополам. Обжарьте с обеих сторон на сухой или слегка смазанной маслом сковороде до хрустящей корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячими, с приготовленным соусом.

Ранее мы готовили на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров. Сытный вариант подойдет на обед и ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии
Общество
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии
То, чего все так долго ждали: «Победа» приняла решение для всех пассажиров — новые правила
Общество
То, чего все так долго ждали: «Победа» приняла решение для всех пассажиров — новые правила
Эти тягучие краб-бургеры стали семейным хитом: больше никаких горячих бутербродов с колбасой — готовлю за 20 минут и подаю
Общество
Эти тягучие краб-бургеры стали семейным хитом: больше никаких горячих бутербродов с колбасой — готовлю за 20 минут и подаю
Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца
Семья и жизнь
Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца
Ленивые пирожки без теста: сосиска, сыр и пюре — трио для вкусной начинки
Общество
Ленивые пирожки без теста: сосиска, сыр и пюре — трио для вкусной начинки
лаваш
фарш
бургеры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.