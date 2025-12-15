Никаких наггетсов и фастфуда: готовим домашний лаваш-бургер за 10 минут — вкуснятина с фирменным соусом

Никаких наггетсов и фастфуда! Готовим домашний лаваш-бургер за 10 минут. Это настоящая вкуснятина с фирменным соусом. Сочная и сытная лепешка с мясной начинкой, тягучим сыром и ярким пикантным соусом. Простой рецепт, который стал хитом.

Ингредиенты на 1 лепешку (диаметр 16–18 см): готовая тортилья или лаваш (1 шт.), фарш (говяжий или куриный, 150 г), сыр гауда или любой плавящийся (2 ломтика), микс листьев зеленого салата, соль, перец, растительное масло.

Для соуса (на 3-4 порции): маринованные огурцы (4-5 шт.), красный лук (1/2 небольшой головки), майонез (3-4 ст. л.), кетчуп (3-4 ст. л.), горчица (1 ч. л.), 1-2 ст. л. рассола от огурцов.

Приготовление: для соуса мелко нарежьте огурцы и красный лук. Смешайте их с майонезом, кетчупом, горчицей и рассолом. Дайте настояться 10–15 минут. Фарш обжарьте на разогретой сковороде с маслом, разминая лопаткой, до готовности. Посолите и поперчите. На сухой сковороде или в микроволновке слегка подогрейте лепешку. На одну ее половину выложите слой салата, теплый фарш и ломтики сыра. Сложите лепешку пополам. Обжарьте с обеих сторон на сухой или слегка смазанной маслом сковороде до хрустящей корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячими, с приготовленным соусом.

