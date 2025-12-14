Сырный сюрприз в лаваше вместо теста! Запекаю нежные рожки с творогом и зеленью: как в Турции, только вкуснее

Сырный сюрприз в лаваше вместо теста! Запекаю нежные рожки с творогом и зеленью: как в Турции, только вкуснее

В современном ритме жизни часто не хватает времени на сложные кулинарные подвиги, но это не повод отказывать себе во вкусной и интересной еде. Именно такие экспресс-рецепты, как эти конвертики из лаваша, становятся настоящим спасением. Вдохновленные турецкой уличной едой, они покоряют своим простым составом и идеальным сочетанием текстур: хрустящая, золотистая оболочка из лаваша и сочная, нежная начинка из творога с зеленью. Это блюдо доказывает, что для маленького кулинарного путешествия достаточно буквально семи минут и самых доступных продуктов, которые всегда под рукой.

Для приготовления вам потребуется: 1 большой лист армянского лаваша, 200 граммов рассыпчатого творога, 100 граммов рассольного сыра (например, сулугуни или брынзы), небольшой пучок свежего укропа, 1 яйцо для смазки и немного растительного масла для обжаривания.

Сыр натрите на крупной терке, укроп мелко порубите. В миске смешайте творог, сыр и зелень до получения однородной массы. Лаваш разрежьте на квадраты размером примерно 15х15 см. На центр каждого квадрата выложите одну-две столовые ложки начинки. Края лаваша заверните внутрь, формируя аккуратные конвертики, и слегка прижмите. Разогрейте на сковороде тонкий слой растительного масла. Конвертики перед обжаркой смажьте взбитым яйцом для образования румяной корочки. Обжаривайте их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или натуральным йогуртом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.