Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:35

Сырный сюрприз в лаваше вместо теста! Запекаю нежные рожки с творогом и зеленью: как в Турции, только вкуснее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В современном ритме жизни часто не хватает времени на сложные кулинарные подвиги, но это не повод отказывать себе во вкусной и интересной еде. Именно такие экспресс-рецепты, как эти конвертики из лаваша, становятся настоящим спасением. Вдохновленные турецкой уличной едой, они покоряют своим простым составом и идеальным сочетанием текстур: хрустящая, золотистая оболочка из лаваша и сочная, нежная начинка из творога с зеленью. Это блюдо доказывает, что для маленького кулинарного путешествия достаточно буквально семи минут и самых доступных продуктов, которые всегда под рукой.

Для приготовления вам потребуется: 1 большой лист армянского лаваша, 200 граммов рассыпчатого творога, 100 граммов рассольного сыра (например, сулугуни или брынзы), небольшой пучок свежего укропа, 1 яйцо для смазки и немного растительного масла для обжаривания.

Сыр натрите на крупной терке, укроп мелко порубите. В миске смешайте творог, сыр и зелень до получения однородной массы. Лаваш разрежьте на квадраты размером примерно 15х15 см. На центр каждого квадрата выложите одну-две столовые ложки начинки. Края лаваша заверните внутрь, формируя аккуратные конвертики, и слегка прижмите. Разогрейте на сковороде тонкий слой растительного масла. Конвертики перед обжаркой смажьте взбитым яйцом для образования румяной корочки. Обжаривайте их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или натуральным йогуртом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Как вернуть ножницам идеальную остроту без затрат и инструментов: простые домашние способы, которые реально работают и экономят бюджет
Общество
Как вернуть ножницам идеальную остроту без затрат и инструментов: простые домашние способы, которые реально работают и экономят бюджет
Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой
Общество
Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Семья и жизнь
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
рецепты
конвертики
творог
сыр
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.