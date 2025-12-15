Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 08:30

Готово за 15 минут: яичные блинчики с двумя начинками — элегантная и простая закуска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Яичные блинчики с двумя начинками готовятся очень быстро и просто. Элегантная и очень вкусная закуска на основе тонких яичных блинчиков с двумя вариантами начинки: нежной рыбной и пикантной крабовой. Идеально для фуршета, Нового года и просто для посиделок с друзьями.

Ингредиенты. Для блинов: яйца (из расчета 1 шт. на блин), соль, растительное масло. Для начинки № 1: творожный сыр, слабосоленая красная рыба или форель, свежий огурец. Для начинки № 2: крабовые палочки, твердый сыр, майонез, укроп, чеснок.

Приготовление: для каждого блина взбейте 1 яйцо со щепоткой соли. На хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде (можно использовать кисточку) обжарьте тонкий яичный блин с двух сторон до легкой румяности. Повторите для нужного количества. Для первой начинки мелко нарежьте рыбу и огурец соломкой. На остывший блин намажьте слой творожного сыра, выложите рыбу и огурец, сверните плотным рулетом и нарежьте на порционные кусочки. Для второй начинки натрите крабовые палочки и сыр, смешайте с майонезом, мелко рубленным укропом и пропущенным через пресс чесноком. Распределите начинку по блину, сверните рулетом и нарежьте. Подавайте сразу.

Ранее мы готовили бутерброды с перчиками. Так вкусно, и вы тоже должны это попробовать на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами
Общество
Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Общество
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Изысканно и просто: утка с грушей для праздничного стола
Семья и жизнь
Изысканно и просто: утка с грушей для праздничного стола
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Семья и жизнь
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Крабовый салат для тех, кто следит за калориями: вкуснятина на 80 ккал
Общество
Крабовый салат для тех, кто следит за калориями: вкуснятина на 80 ккал
яйца
закуска
рыба
крабовые палочки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!
В Госдуме рассмотрят меры для скрывающихся от правосудия за рубежом
У российского экс-вице-премьера требуют изъять элитный автопарк и 13 зданий
В МВД рассказали, как мошенники прикрываются ФСБ
Названы регионы с самыми высокими доходами населения в стране
Адвокат раскрыла, могут ли оштрафовать за лающую собаку в квартире
Младшая сестра пятой ракетки России сменила спортивное гражданство
Американские компании резко увеличили закупки российского шоколада
«Будет замаскирован»: в США предупредили Зеленского о скрытом перевороте
Бойцов ВСУ склоняют сдаваться в плен долларовыми бомбардировками
Раскрыта личность задержанного за стрельбу в Брауновском университете
Российские банки задумались над альтернативой переводам по СБП и картам
Теплый салат с тыквой и гранатом: сладкий и очень новогодний
Волонтеры приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае
Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря
В Россию стали чаще привозить автомобили из Южной Кореи
Названы популярные мошеннические схемы против пенсионеров
Синоптик заявил о самой морозной ночи в Москве
Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ
Раскрыто влияние «схемы Долиной» на рынок вторичной недвижимости
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.