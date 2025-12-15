Готово за 15 минут: яичные блинчики с двумя начинками — элегантная и простая закуска

Яичные блинчики с двумя начинками готовятся очень быстро и просто. Элегантная и очень вкусная закуска на основе тонких яичных блинчиков с двумя вариантами начинки: нежной рыбной и пикантной крабовой. Идеально для фуршета, Нового года и просто для посиделок с друзьями.

Ингредиенты. Для блинов: яйца (из расчета 1 шт. на блин), соль, растительное масло. Для начинки № 1: творожный сыр, слабосоленая красная рыба или форель, свежий огурец. Для начинки № 2: крабовые палочки, твердый сыр, майонез, укроп, чеснок.

Приготовление: для каждого блина взбейте 1 яйцо со щепоткой соли. На хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде (можно использовать кисточку) обжарьте тонкий яичный блин с двух сторон до легкой румяности. Повторите для нужного количества. Для первой начинки мелко нарежьте рыбу и огурец соломкой. На остывший блин намажьте слой творожного сыра, выложите рыбу и огурец, сверните плотным рулетом и нарежьте на порционные кусочки. Для второй начинки натрите крабовые палочки и сыр, смешайте с майонезом, мелко рубленным укропом и пропущенным через пресс чесноком. Распределите начинку по блину, сверните рулетом и нарежьте. Подавайте сразу.

