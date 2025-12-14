Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Эта закуска скоро захватит мир: бутерброды с перчиками — так вкусно, и вы тоже должны это попробовать на Новый год. Хрустящая основа с воздушным сливочно-пикантным сырным кремом и сладковатым перцем — идеальное сочетание для легкого перекуса или фуршета.

Ингредиенты: хлеб (багет или чиабатта), сыр брынза (150 г), сметана (3 ст. л.), горчица (1 ч. л., можно дижонская), мед (1 ч. л.), сладкий перец (1-2 шт.) или маринованный перец, оливковое масло, свежая зелень (укроп, петрушка) для украшения.

Приготовление: сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена, сбрызните оливковым маслом и запеките в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до мягкости и легкого подрумянивания. Готовый перец охладите и очистите от кожицы, затем нарежьте тонкими полосками. Если используете маринованный, просто нарежьте его соломкой. Хлеб нарежьте ломтиками, слегка сбрызните оливковым маслом и подрумяньте на сухой сковороде, в тостере или гриле до хрустящей корочки. Для крема разомните брынзу вилкой, добавьте сметану, горчицу и мед. Тщательно перемешайте до однородной кремообразной консистенции. На остывшие ломтики хлеба нанесите сырный крем, сверху выложите полоски запеченного или маринованного перца. Украсьте свежей зеленью и подавайте сразу.

Ранее мы готовили мясо по-капитански. Простое уютное блюдо с картошкой, которое подойдет и к обычному, и к праздничному ужину.

