Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам

У каждого, кто вырос в Советском Союзе, есть свой особый запах детства — аромат яичницы с докторской колбасой, шипящей на сковороде ранним утром. Это блюдо стало настоящим символом домашнего завтрака, когда все просто, вкусно и от души. Самые вкусные завтраки в СССР не требовали изысканных ингредиентов — только любовь и немного времени.

Для классической яичницы достаточно взять три свежих яйца, 100 граммов докторской колбасы, нарезанной кружочками толщиной около сантиметра, и ложку сливочного масла. Колбасу слегка подрумянивают на разогретой сковороде до золотистой корочки, чтобы появился тот самый хрустящий аромат, после чего вбивают яйца. Немного соли, черный перец — и уже через пять минут на тарелке идеальный завтрак, знакомый каждому с детства.

Яичница с докторской колбасой — это не просто еда, а настроение. Она напоминает о школьных утратах, мамином голосе и радио на кухне. Сегодня, когда мода на простую и честную еду возвращается, такое блюдо снова становится актуальным. Ведь вкус СССР — это вкус настоящего, домашнего и искреннего.

