09 октября 2025 в 11:48

Яркая, как рубин, хрустящая, как лед: капуста со свеклой и чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста с чесноком и свеклой — это настоящая классика русской кухни, сочетающая яркий вкус, насыщенный цвет и пикантный аромат. Для приготовления берут примерно два килограмма белокочанной капусты, нарезают ее крупными квадратами и перекладывают в большую миску. Добавляют одну среднюю свеклу, нарезанную тонкими ломтиками, которая придает закуске красивый рубиновый оттенок, и 5-6 зубчиков чеснока, нарезанных пластинками для аромата.

Чтобы приготовить маринад, в литре воды растворяют две столовые ложки соли, три столовые ложки сахара, добавляют 100 миллилитров 9-процентного уксуса и пять горошин черного перца. Смесь доводят до кипения, заливают горячим маринадом капусту со свеклой и накрывают крышкой. Уже через сутки маринованная капуста с чесноком и свеклой готова к употреблению, но на третий день она становится особенно хрустящей и пропитанной.

Эта закуска отличается насыщенным вкусом и легкой остринкой, а свекла делает ее не только вкусной, но и невероятно красивой. Маринованная капуста отлично подходит к мясу, картофелю, рыбе и просто как самостоятельное блюдо на праздничном столе.

Попробуйте приготовить маринованную капусту с чесноком и свеклой дома — и вы поймете, почему этот рецепт любят поколения.

Ранее мы рассказали, как приготовить квашеную капусту с тмином и клюквой.

капуста
домашние заготовки
свекла
чеснок
Анна Скворцова
А. Скворцова
