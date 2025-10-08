Вы не поверите, какой вкус у настоящей квашеной капусты с клюквой и тмином!

Квашеная капуста с клюквой и тмином – это не просто закуска, а настоящий символ русской кухни. Для приготовления берут примерно 2 килограмма свежей белокочанной капусты, тонко шинкуют её и смешивают с 2 столовыми ложками соли. Чтобы капуста стала более сочной и мягкой, ее слегка перетирают руками до появления сока. В массу добавляют 200 грамм свежей клюквы, которая придаёт кислинку и красивый рубиновый оттенок, а также чайную ложку тмина для пикантного аромата.

Иногда к смеси добавляют 1 натертую морковь, чтобы подчеркнуть сладость и сделать цвет блюда более ярким. Подготовленную капусту плотно утрамбовывают в стеклянную или керамическую ёмкость, накрывают марлей и оставляют при комнатной температуре на 2–3 дня. Важно ежедневно прокалывать массу деревянной палочкой, чтобы выходил воздух. После этого квашеную капусту убирают в холодильник или подвал, где она дозревает и приобретает насыщенный вкус.

Готовая квашеная капуста с клюквой и тмином получается хрустящей, сочной и освежающей. Она идеально подходит в качестве гарнира к мясным блюдам, добавки к салатам или самостоятельной витаминной закуски.

Попробуйте приготовить квашеную капусту с клюквой и тмином дома – и на вашем столе появится настоящая русская классика, наполненная вкусом, ароматом и пользой.

