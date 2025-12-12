Все готовят шакшуку, а я — индийский бурджи: чумовая яичница с овощами, даже больше похожа на скрэмбл

Все готовят шакшуку, а я — индийский бурджи: чумовая яичница с овощами, даже больше похожа на скрэмбл. Яйца смешивают с луком, помидорами и специями, подаётся с хлебом или лепешками. Название «Bhurji» буквально переводится как «измельчённый», потому что яйца быстро обжариваются вместе с овощами в густую, насыщенную ароматами массу. Это один из самых популярных индийских завтраков и лёгких ужинов: яркий вкус специй, мягкие яйца и свежесть зелени создают настоящее удовольствие для всех любителей острого и сытного. В Индии в Egg Bhurji часто добавляют горошек, зеленый перец или даже сыр для разнообразия, а иногда слегка сбрызгивают лимонным соком для свежести.

Ингредиенты: яйца – 4 шт., лук – 1 шт., помидоры – 2 шт., зелёный чили – 1 шт., имбирь тёртый – 1 ч. л., чеснок – 2 зубчика, куркума – 1/2 ч. л., молотый кориандр – ½ ч. л., кайенский перец – щепотка, соль, перец, растительное масло – 2 ст. л., свежий кориандр для подачи.

Приготовление: разогрейте масло на сковороде, обжарьте лук с чесноком и имбирём до мягкости, добавьте специи и мелко нарезанный чили, потом помидоры, тушите до густой массы. Вбейте яйца и быстро размешайте, пока не получится мягкий скрэмбл, яркий, сочный и ароматный. Подавайте горячим, посыпав свежим кориандром, с лепешками, тостами или роти. Этот быстрый и насыщенный завтрак переносит вас прямо на улицы Индии, где специи, свежие овощи и мягкие яйца создают идеальное сочетание вкусов.

