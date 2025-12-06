ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:30

Яйца заиграют по-новому: хватить их жарить и варить — готовим тосты со скремблом на завтрак или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Яйца заиграют по-новому: хватить их жарить и варить — готовим тосты со скремблом. Этот завтрак — гарантия бодрого утра и отличного настроения. Вкуснейший сливочный скрембл на хрустящем зерновом тосте с творожным сыром — идеальный баланс белка и вкуса, который заряжает энергией на весь день.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 100 г зернового хлеба, 20 г сливочного масла, 50 г творожного сыра, соль, перец и свежая зелень по вкусу.

Как приготовить: на холодную сковороду положите сливочное масло и аккуратно разбейте 2 яйца, добавьте соль и перец. Включите средний огонь и сразу начните постоянно помешивать яйца лопаткой. Готовьте 2–3 минуты, пока яйца схватятся, но останутся нежными и кремовыми — важно не пересушить. Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде и смажьте творожным сыром. Сверху выложите готовый скрембл и украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили ажиль из яиц. Яркое и острое перуанское блюдо: подается традиционно с хлебом или отварным картофелем.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Общество
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество
Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Общество
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Яичные гнезда в хлебе: вкуснейший завтрак за 10 минут — на замену надоевшей яичнице и омлету
Общество
Яичные гнезда в хлебе: вкуснейший завтрак за 10 минут — на замену надоевшей яичнице и омлету
Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак
Общество
Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак
яйца
яичница
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке
В Роскомнадзоре высказались о разблокировке Roblox
ВСУ пытались атаковать Ленобласть ночью с помощью пяти БПЛА
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.