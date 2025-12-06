Яйца заиграют по-новому: хватить их жарить и варить — готовим тосты со скремблом на завтрак или перекус

Яйца заиграют по-новому: хватить их жарить и варить — готовим тосты со скремблом. Этот завтрак — гарантия бодрого утра и отличного настроения. Вкуснейший сливочный скрембл на хрустящем зерновом тосте с творожным сыром — идеальный баланс белка и вкуса, который заряжает энергией на весь день.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 100 г зернового хлеба, 20 г сливочного масла, 50 г творожного сыра, соль, перец и свежая зелень по вкусу.

Как приготовить: на холодную сковороду положите сливочное масло и аккуратно разбейте 2 яйца, добавьте соль и перец. Включите средний огонь и сразу начните постоянно помешивать яйца лопаткой. Готовьте 2–3 минуты, пока яйца схватятся, но останутся нежными и кремовыми — важно не пересушить. Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде и смажьте творожным сыром. Сверху выложите готовый скрембл и украсьте свежей зеленью.

