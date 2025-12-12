Вместо сырников готовлю папанаси: жареные творожные пончики из Румынии, подаются с джемом и сметаной

Вместо сырников готовлю папанаси: жареные творожные пончики из Румынии, подаются с джемом и сметаной. Мягкие, сладкие и ароматные — румынские Papanasi тают во рту и дарят настоящее удовольствие от десерта. Их легко приготовить дома, а подача с джемом и сметаной делает блюдо ярким и праздничным. Идеально подойдут к чаю, кофе или как десерт после обеда.

Для теста возьмите 500 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 150 г муки и щепотку соли. В миске соедините творог, яйца и сахар, затем постепенно добавьте муку, замесив мягкое, слегка липкое тесто. Сформируйте небольшие шарики с отверстием в середине, как пончики. Можно оставить их кругленькими.

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте пончики с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые Papanasi подавайте горячими, полив сверху ягодным джемом и сметаной, по желанию присыпьте сахарной пудрой. Наслаждайтесь мягкой серединкой и хрустящей корочкой — настоящий румынский десерт.

