Вместо простых оладушков готовлю «Рыжики»: всего 15 минут — и на столе вкусный и полезный завтрак

Эти «Рыжики» стали моим любимым полезным завтраком — в них нет лишнего сахара, зато много белка и клетчатки. Они дают энергию на весь день и не оставляют чувства тяжести.

Для приготовления этих солнечных оладий мне понадобится: свежее яйцо (1 шт.), тыквенное пюре (100 г), мягкий творог (100 г), рисовая мука (40 г), корица, мускатный орех, куркума и имбирь по вкусу, а также растительное масло для жарки. Для подачи я использую мягкий творог, рубленый миндаль, сироп агавы или кленовый сироп, дополнительную щепотку корицы и иногда кусочки запеченной тыквы для украшения.

Начинаю с приготовления теста: в глубокой миске смешиваю тыквенное пюре с яйцом и мягким творогом до однородной консистенции. Добавляю ароматные специи — обычно это чайная ложка корицы, по щепотке мускатного ореха, куркумы и имбиря. Постепенно ввожу рисовую муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться достаточно густым, но при этом пластичным. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю тесто столовой ложкой и обжариваю оладьи на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подаю горячими, украсив щепоткой корицы, творогом, рубленым миндалем и сбрызнув сиропом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
