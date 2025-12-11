Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рецепт как мастер-класс: готовим творожный рулет с яблоком и ананасом — 15 минут на подготовку, и печем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рецепт как мастер-класс: готовим творожный рулет с яблоком и ананасом — 15 минут на подготовку, и печем. Эти продукты доступны, и из них можно сотворить настоящее чудо. Нежный творожный рулет с сочными яблоками и лёгкой кислинкой ананаса готовится просто, а результат впечатляет.

Для его приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 180 граммов пшеничной муки, 70 граммов сливочного масла, 3 некрупных яблока, 70 граммов консервированного ананаса, 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка разрыхлителя теста.

Как приготовить: в миске соедините творог, мягкое сливочное масло, сахар, муку и разрыхлитель. Замесите тесто, уберите его в пакет и отправьте на 20 минут в холодильник. Затем достаньте, раскатайте на подпыленной мукой поверхности в прямоугольник. Сверху равномерно распределите тёртые яблоки и мелко нарезанные кубики ананаса. Аккуратно сверните рулет, сделайте сверху несколько косых насечек и отправьте в разогретую до 180 °C духовку. Через 30 минут рулет готов! Калорийность: около 222 ккал на 100 граммов. С таким тестом можно испечь и пирожки. Получится бесподобно!

Ранее мы готовили творожные коржи и простой заварной крем. Этот торт печется на сковороде и не занимает много времени — домашняя вкуснота на праздник.

Проверено редакцией
