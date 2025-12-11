Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Королева любого застолья — простая и надежная закуска: нужен лаваш и два вида начинки

Шпроты с яйцом и огурцом, тунец с авокадо — эти проверенные временем сочетания никогда не подводят. Рулетики получаются сочными, ароматными и очень сытными.

Предлагаю два проверенных варианта. Для рулетиков со шпротами разминаю вилкой банку шпрот, добавляю два натертых яйца, 100 граммов тертого сыра, соленый огурец соломкой и укроп. Заправляю майонезом и равномерно распределяю по лавашу. Для второго варианта использую банку сайры или тунца, три натертых яйца, мелко порубленное авокадо и лук. Смешиваю с майонезом и перцем. Обе начинки выкладываю на лаваш, плотно сворачиваю рулетом и заворачиваю в пленку. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей нарезаю острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

