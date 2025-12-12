Легкие морозы могут больно ударить по украинской энергетике «Укрэнерго» посчитало 10 градусов мороза критическим сценарием для страны

Компания «Укрэнерго» предупредила о риске коллапса в украинской энергетической системе в случае даже незначительных морозов. По заявлению главы компании Виталия Зайченко телеканалу ТСН, неделя с температурой ниже минус 10 градусов станет критическим сценарием для государства.

Температура минус 10 и ниже в течение недели является критическим сценарием для украинской энергетики. По такому сценарием невозможно будет полностью обеспечить электроэнергией, даже за счет импорта и внутренних источников покрытия энергопотребления, — указал он.

Это означает, что даже привлечение всех доступных ресурсов не гарантирует стабильного энергоснабжения. Ситуация осложняется общим состоянием инфраструктуры и проблемами с топливом, а также недостатком импортного сжиженного природного газа.

Ранее западные СМИ сообщали, что в стане украинской оппозиции зреет серьезный заговор против президента страны Владимира Зеленского. Главным козырем станет тяжелая ситуация в энергетике республики. Политики готовят официальные обвинения в подрыве национальной безопасности. Причиной стала неэффективная энергетическая политика, приведшая к масштабным проблемам с электричеством и отоплением.