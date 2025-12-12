Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 01:53

Легкие морозы могут больно ударить по украинской энергетике

«Укрэнерго» посчитало 10 градусов мороза критическим сценарием для страны

Украина, Киев Украина, Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Компания «Укрэнерго» предупредила о риске коллапса в украинской энергетической системе в случае даже незначительных морозов. По заявлению главы компании Виталия Зайченко телеканалу ТСН, неделя с температурой ниже минус 10 градусов станет критическим сценарием для государства.

Температура минус 10 и ниже в течение недели является критическим сценарием для украинской энергетики. По такому сценарием невозможно будет полностью обеспечить электроэнергией, даже за счет импорта и внутренних источников покрытия энергопотребления, — указал он.

Это означает, что даже привлечение всех доступных ресурсов не гарантирует стабильного энергоснабжения. Ситуация осложняется общим состоянием инфраструктуры и проблемами с топливом, а также недостатком импортного сжиженного природного газа.

Ранее западные СМИ сообщали, что в стане украинской оппозиции зреет серьезный заговор против президента страны Владимира Зеленского. Главным козырем станет тяжелая ситуация в энергетике республики. Политики готовят официальные обвинения в подрыве национальной безопасности. Причиной стала неэффективная энергетическая политика, приведшая к масштабным проблемам с электричеством и отоплением.

укрэнерго
Украина
зима
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ
В Белом доме заявили о разочаровании Трампа позицией Киева и Москвы
Легкие морозы могут больно ударить по украинской энергетике
«Обратная колонизация»: сенатор Пушков спрогнозировал потерю Британии
Белый дом озвучил дальнейшие планы Трампа на Венесуэлу
Мошенники придумали новую схему обмана с «декабрьскими выплатами»
Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами»
Усадили в машину и увезли: мать два месяца не может найти пропавшего сына
Российский аэропорт поменял график работы
«Ее обнулили»: ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Победитель «Евровидения-2024» отказался от своего призового трофея
Власти Бельгии озвучили цели, на которые пойдут заблокированные активы РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 декабря 2025 года
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.