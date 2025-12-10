ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:30

Сырники больше не жарю! Пеку творожные колечки с семечками. Красиво, вкусно и полезно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наскучили плотные сырники из духовки, которые часто получаются суховатыми и требуют много возни с формой? Пора открыть для себя новую форму полезного творожного завтрака, который готовится быстрее, выглядит изящнее и сохраняет всю нежность. Эти творожные колечки — идеальный компромисс между ленивыми сырниками и полезным печеньем. Они получаются мягкими внутри, с тонкой румяной корочкой снаружи, а добавление семечек дарит приятный хруст и насыщает завтрак полезными жирами. Это блюдо настолько красиво и аппетитно выглядит на тарелке, что его не стыдно подать к утреннему кофе даже самым взыскательным гостям, а польза традиционного творожного завтрака в нем полностью сохранена.

Вам понадобится: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки с горкой, 1 щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 3–4 ст. л. очищенных семечек подсолнечника. Разомните творог вилкой в глубокой миске. Добавьте яйцо, сахар, соль и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое, немного липкое тесто. Добавьте в тесто большую часть семечек, оставив немного для украшения. Противень застелите пергаментом. Отрывая небольшие кусочки теста, скатайте из них колбаски и соедините концы, формируя аккуратные колечки. Выложите их на пергамент, слегка прижмите и посыпьте сверху оставшимися семечками. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте колечки 20–25 минут до появления золотистого оттенка. Дайте им немного остыть на решетке — они станут еще вкуснее. Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру творог и клубнику — сырникам отбой! Пеку творожные корзинки с ягодным джемом. Красиво и вкусно, как в кондитерской
Общество
Беру творог и клубнику — сырникам отбой! Пеку творожные корзинки с ягодным джемом. Красиво и вкусно, как в кондитерской
Пачка творога и горстка муки! Готовлю сладкие творожные «хворостинки» с сахарной пудрой. Хрустящие, как печенье, нежные внутри
Общество
Пачка творога и горстка муки! Готовлю сладкие творожные «хворостинки» с сахарной пудрой. Хрустящие, как печенье, нежные внутри
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Семья и жизнь
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Эта запеканка перевернула мое отношение к печени — польза и вкус в одном блюде
Общество
Эта запеканка перевернула мое отношение к печени — польза и вкус в одном блюде
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
творог
рецепты
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.