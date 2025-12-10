Сырники больше не жарю! Пеку творожные колечки с семечками. Красиво, вкусно и полезно

Наскучили плотные сырники из духовки, которые часто получаются суховатыми и требуют много возни с формой? Пора открыть для себя новую форму полезного творожного завтрака, который готовится быстрее, выглядит изящнее и сохраняет всю нежность. Эти творожные колечки — идеальный компромисс между ленивыми сырниками и полезным печеньем. Они получаются мягкими внутри, с тонкой румяной корочкой снаружи, а добавление семечек дарит приятный хруст и насыщает завтрак полезными жирами. Это блюдо настолько красиво и аппетитно выглядит на тарелке, что его не стыдно подать к утреннему кофе даже самым взыскательным гостям, а польза традиционного творожного завтрака в нем полностью сохранена.

Вам понадобится: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки с горкой, 1 щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 3–4 ст. л. очищенных семечек подсолнечника. Разомните творог вилкой в глубокой миске. Добавьте яйцо, сахар, соль и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое, немного липкое тесто. Добавьте в тесто большую часть семечек, оставив немного для украшения. Противень застелите пергаментом. Отрывая небольшие кусочки теста, скатайте из них колбаски и соедините концы, формируя аккуратные колечки. Выложите их на пергамент, слегка прижмите и посыпьте сверху оставшимися семечками. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте колечки 20–25 минут до появления золотистого оттенка. Дайте им немного остыть на решетке — они станут еще вкуснее. Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами.

