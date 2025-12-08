Как спасти сад в бесснежную зиму, когда морозы приходят раньше снега: простые приемы, которые защитят корни растения от вымерзания

Погода в последние годы стала капризной, и садоводам все чаще приходится готовить участок к морозам без привычного снежного одеяла. Но даже в такие зимы можно сохранить деревья и кустарники, если заранее использовать простые и доступные способы утепления. Они подходят для любых дачных посадок и не требуют сложных материалов.

В первую очередь укрывают теплолюбивые культуры: ежевику, актинидию, землянику. Их накрывают рыхлым нетканым материалом, чтобы растение дышало и не прело. Корни плодовых деревьев защищают мульчей: подойдет солома, опилки или торф слоем не менее 10–15 см.

Такой настил сохраняет тепло и задерживает влагу. Поверх можно разложить лапник — он удержит даже небольшой снег. Если почва сухая, важно провести подзимний полив: влажная земля промерзает медленнее. Декоративные кусты и розы лучше спрятать под легкие каркасные укрытия. Эти простые меры помогут пережить даже самую непредсказуемую зиму.

