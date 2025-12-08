ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:35

Как спасти сад в бесснежную зиму, когда морозы приходят раньше снега: простые приемы, которые защитят корни растения от вымерзания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Погода в последние годы стала капризной, и садоводам все чаще приходится готовить участок к морозам без привычного снежного одеяла. Но даже в такие зимы можно сохранить деревья и кустарники, если заранее использовать простые и доступные способы утепления. Они подходят для любых дачных посадок и не требуют сложных материалов.

В первую очередь укрывают теплолюбивые культуры: ежевику, актинидию, землянику. Их накрывают рыхлым нетканым материалом, чтобы растение дышало и не прело. Корни плодовых деревьев защищают мульчей: подойдет солома, опилки или торф слоем не менее 10–15 см.

Такой настил сохраняет тепло и задерживает влагу. Поверх можно разложить лапник — он удержит даже небольшой снег. Если почва сухая, важно провести подзимний полив: влажная земля промерзает медленнее. Декоративные кусты и розы лучше спрятать под легкие каркасные укрытия. Эти простые меры помогут пережить даже самую непредсказуемую зиму.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю яичные блинчики с маринованным луком: готовлю простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно
Общество
Смешиваю яичные блинчики с маринованным луком: готовлю простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно
Макияж, который молодит, а не добавляет возраст: какие привычные средства лучше заменить и чем, чтобы лицо снова выглядело свежим
Общество
Макияж, который молодит, а не добавляет возраст: какие привычные средства лучше заменить и чем, чтобы лицо снова выглядело свежим
Открытые пирожки с яйцом и зеленым луком — готовим смаженки как в Белоруссии
Общество
Открытые пирожки с яйцом и зеленым луком — готовим смаженки как в Белоруссии
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Общество
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Где отдохнуть зимой за рубежом за 80 000 рублей: самые доступные направления
Life Style
Где отдохнуть зимой за рубежом за 80 000 рублей: самые доступные направления
зимы
растения
советы
снег
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.