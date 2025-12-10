Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 23:23

Запеканки на завтрак больше не делаю, нашла рецепт вкуснее: пирог из творога с сыром и грушей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Запеканки на завтрак больше не делаю, нашла рецепт вкуснее. Этот пирог из творога с сыром и грушей, в отличие от запеканки, имеет выразительную текстуру и более богатый вкус за счет песочной основы и карамельной груши.

Рецепт: для теста смешайте 300 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо и щепотку соли. Замесите тесто и распределите по форме, сделав высокие бортики. Для начинки взбейте 400 г творога, 200 г тертого сыра, 3 яйца, 150 г сахара и 2 ст. л. манки. Выложите начинку на тесто. 2 спелые груши нарежьте тонкими дольками и красиво разложите сверху веером, слегка утопив в начинке. Смажьте грушу растопленным медом или сиропом. Выпекайте 40–50 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

Вкус этого пирога — идеальный баланс: рассыпчатое песочное тесто с кремовой творожно-сырной начинкой и карамелизованными грушами. Сыр придает начинке плотную, но нежную текстуру, а груша дает сочную фруктовую нотку.

