Чизкейк «Царский» на закуску на Новый год: восхитительное сочетание крекеров и крабовых палочек

Приготовьте «Царский» чизкейк в качестве закуски на Новый год. Восхитительное сочетание соленых крекеров и крабовых палочек поразит каждого гостя! Это блюдо идеально для застолья — его удобно подавать порционно.

Для основы измельчите 200 г соленых крекеров, смешайте с 80 г растопленного сливочного масла и утрамбуйте в форму. Для начинки смешайте 200 г измельченных крабовых палочек, 200 г нарезанной кусочками слабосоленой семги или форели и 400 г творожного сыра. Добавьте 2 ст. л. майонеза, специи и зелень по вкусу. Массу выложите на основу и разровняйте. Украсьте розочками из тонких ломтиков помидора и веточками укропа. Охладите 2–3 часа перед подачей.

Вкус этого чизкейка — невероятное сочетание хрустящей солоноватой основы, нежной творожной массы с яркими нотками рыбы и крабовых палочек. Помидорные розочки добавляют сочную свежесть.

