Ленивый пирог с ветчиной и сыром: ваши завтраки и перекусы еще никогда не были такими вкусными

Когда вы попробуете этот ленивый пирог с ветчиной и сыром, вы поймете, что ваши завтраки и перекусы еще никогда не были такими вкусными!

Вкус этого пирога — нежная, влажная текстура, напоминающая кекс, с равномерно распределенными кусочками начинки. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде, отлично сочетается с чаем, кофе или молоком.

Вам понадобится: 1 стакан кефира, 2 яйца, 1,5 стакана муки, щепотка соли, 1 ч. л. соды, 100 г любой начинки (сыр, колбаса, ветчина, яблоки, ягоды). В глубокой миске смешайте кефир, яйца и соль. Добавьте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте до однородного теста консистенции густой сметаны. Добавьте мелко нарезанную начинку — кубики сыра и ветчины. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность зубочисткой.

Этот рецепт универсален: меняя начинку, вы получаете новое блюдо каждый раз.

