10 декабря 2025 в 08:01

Лист лаваша и горстка фарша — все, что нужно для этих сочных синнабонов: ленивые мясные булочки к завтраку без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Секрет этих синнабонов — в заливке из кефира и яиц. Она пропитывает лаваш, делая его нежным, как домашнее тесто, и создает сочную текстуру.

Для синнабонов мне понадобится: тонкий лаваш (1 шт.), фарш (400 г), яйца (3 шт.), кефир (200 мл), сыр (100 г), соль, перец, зелень.

Фарш заранее подготавливаю: смешиваю с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Лаваш раскладываю на рабочей поверхности. Равномерно распределяю фарш тонким слоем по всей поверхности лаваша — важно не делать слой слишком толстым, иначе не свернется. Аккуратно сворачиваю лаваш в плотный рулет. Нарезаю рулет на кусочки толщиной 3–4 см. Форму для запекания смазываю растительным маслом. Выкладываю рулетики срезом вверх, слегка прижимаю их друг к другу. В миске взбиваю яйца с кефиром, солью и перцем. Заливаю этой смесью рулетики, чтобы она покрыла их примерно наполовину. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут. Затем посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 10 минут до золотистой корочки. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

