Нежный салат с морским коктейлем, который спасает хозяйку в аврале: простой рецепт с изюминкой, удивляющей гостей

Морской коктейль в рассоле — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то необычное. С ним салаты выходят легкими, но с насыщенным вкусом, а времени тратится минимум. Такой способ идеально подходит для занятых хозяек, которые хотят порадовать близких эффектным блюдом без лишних хлопот.

Для салата «Чудо чудное» возьмите: морской коктейль в рассоле — 400 г, помидоры черри — 250 г, сладкий перец — 1 шт., майонез — 2 ст. л.

Маринованный лук готовится из половинки луковицы, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса и половины стакана кипятка. Сначала нарежьте лук кольцами, залейте маринадом и оставьте на 15 минут. Перец порежьте полосками, черри разрежьте пополам. Смешайте овощи с морским коктейлем, предварительно слив рассол, добавьте лук. Посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу — салат получается ярким, свежим и по-домашнему вкусным.

