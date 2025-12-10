ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 08:27

Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка

В США парамедик домогался в машине скорой помощи пациентки без сознания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Флорида судят парамедика Джеймса Мелади, его обвиняют в том, что он надругался над пациенткой, находившейся в машине скорой помощи, пишет People. Мужчина был арестован в сентябре 2024 года после того, как в распоряжение полиции попали видеозаписи его преступления.

Задержанный сам снял непристойные кадры в салоне автомобиля скорой помощи по пути в больницу. На видео видно, как он домогается женщины, которая в этот момент была без сознания.

В марте 2025 года против Мелади были выдвинуты дополнительные обвинения. Следствие установило, что он похищал кредитные карты и документы, удостоверяющие личность, у своих пациентов. С помощью этих чужих данных он совершал различные покупки. В результате его действий пострадали как минимум три человека. Сам обвиняемый свою вину отрицает.

Ранее курьер службы доставки DoorDash в США была привлечена к суду за незаконную съемку в частном доме клиента. 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон проникла в жилище и сняла на видео спящего мужчину, который не был одет. После этого она разместила запись в социальной сети TikTok, сопроводив ее ложными утверждениями о сексуальных домогательствах со стороны клиента.

