Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка В США парамедик домогался в машине скорой помощи пациентки без сознания

В американском штате Флорида судят парамедика Джеймса Мелади, его обвиняют в том, что он надругался над пациенткой, находившейся в машине скорой помощи, пишет People. Мужчина был арестован в сентябре 2024 года после того, как в распоряжение полиции попали видеозаписи его преступления.

Задержанный сам снял непристойные кадры в салоне автомобиля скорой помощи по пути в больницу. На видео видно, как он домогается женщины, которая в этот момент была без сознания.

В марте 2025 года против Мелади были выдвинуты дополнительные обвинения. Следствие установило, что он похищал кредитные карты и документы, удостоверяющие личность, у своих пациентов. С помощью этих чужих данных он совершал различные покупки. В результате его действий пострадали как минимум три человека. Сам обвиняемый свою вину отрицает.

